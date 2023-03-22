الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة الرئيسي 25 نقطة

المصدر: عواصم – وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.75-5%، وقال المجلس في بيان إن التضخم لا يزال مرتفعاً والنظام المصرفي «سليم ومرن».

وترقبت الأسواق العالمية نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، أمس، في ما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أصعب موقف يواجهه المجلس في الآونة الأخيرة في ما يتعلق بالسياسة النقدية.

وتوقعت الأسواق أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، حيث قال مراقبون لتحركات البنك المركزي إنه قد يوقف المزيد من الزيادات مؤقتاً أو يؤخر إصدار توقعات اقتصادية جديدة بسبب الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي.

وجاء اجتماع الفيدرالي وسط تفاقم الأزمات التي يعاني منها القطاع المصرفي العالمي مؤخراً تزامناً مع تعثر بنك سيليكون فالي وأزمة كريدي سويس وإفلاس بنوك أمريكية.

انخفاض النفط

وفي أسواق الطاقة، انخفض النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، أمس، ليقلص مكاسبه على مدار يومين متتاليين بعدما أظهر تقرير ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى احتمال ضعف الطلب على الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتاً أو 0.6% إلى 74.84 دولاراً للبرميل، وكانت قد ارتفعت بأكثر من 3% هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتاً أو 0.7% إلى 69.20 دولاراً.

وسجلت أسعار النفط أكبر انخفاض لها في أشهر الأسبوع الماضي، بعد انهيار بنوك أمريكية كبرى بداية من العاشر من مارسوأزمة في بنك كريدي سويس الأوروبي، بلغت ذروتها في إنقاذ طارئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصف مسؤولو أوبك+ ومديرو صناديق تحوط ومشاركون في سوق النفط الانخفاض الأخير في أسعار النفط بأنه ناجم عن المضاربة، وأصروا على أن زيادة الطلب ستدفع الأسعار إلى مستويات أعلى في الأشهر المقبلة.

الذهب يتحرك في نطاق ضيق

وفي أسواق المعادن، تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم / أمس، مع إحجام بعض المستمرين عن التداول في انتظار قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1940.11 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.40 بتوقيت غرينتش بعدما هبط 2% أمس الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 % إلى 1942.10 دولاراً.

وقال كريستوفر وونغ، خبير الاستراتيجيات لدى «أو.سي.بي.سي» لتداول العملات، إن «السوق ما زالت تشهد تطورات سريعة، لكن حسب الموقف الحالي يبدو أن جراح القطاع المصرفي بدأت تندمل بعد حزم الدعم الطارئة وتطمينات السلطات... الذهب تراجع مع انحسار الطلب عليه كملاذٍ آمن».

وقفز المعدن النفيس في الآونة الماضية بنحو 10%، أو حوالي 180 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوياته في عام بفضل الطلب عليه كملاذٍ آمن بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي وأزمة في بنك كريدي سويس.

لكن الأسعار هدأت بعدما أنعش إنقاذ كريدي سويس الإقبال على المخاطر رغم استمرار الضبابية بشأن النظام المالي.

الدولار قرب أدنى مستوى

وفي أسواق العملات، استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في خمسة أسابيع، اليوم الأربعاء، إذ ينتظر المستثمرون اتضاح الصورة بشأن المسار الذي من المرجح أن يتخذه البنك المركزي الأمريكي اليوم، في أعقاب الاضطرابات المصرفية العالمية.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 103.19 مرتفعاً بقليل عن أدنى مستوى في خمسة أسابيع البالغ 102.99 والذي لامسه الليلة الماضية.

وبلغ اليورو 1.0770 دولار مستقراً قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع البالغ 1.0789 دولار الذي سجله خلال الليل.

وارتفع الين 0.04% إلى 132.47 يناً للدولار بينما بلغ الإسترليني 1.2233 دولار في أحدث معاملة مرتفعا 0.16% خلال اليوم.

وزاد الدولار الأسترالي 0.36% إلى 0.6694 دولار بينما ربح الدولار النيوزيلندي 0.11% مسجلاً 0.6199 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بيتكوين 0.44 بالمئة % في أحدث المعاملات لتبلغ 28276.58 دولاراً لكنها لا تزال دون أعلى مستوياتها في تسعة أشهر المسجل يوم الاثنين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز