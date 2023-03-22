الاتحاد الأوروبي يفرض إجراءات صارمة ضد «الغسل الأخضر»

المصدر: د ب ا

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قرر الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات صارمة على "الغسل الأخضر" (أو "التمويه الاخضر")، في كل مكان، بداية من متاجر السوبرماركت وصولا إلى السماوات.

و"الغسل الاخضر"، هو مصطلح يعني تضليل المستهلكين بشأن الممارسات البيئية لشركة ما، أو الفوائد البيئية لمنتج معين أو خدمة ما، بوصفها وكأنّها قائمة على الأداء البيئي.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الاربعاء، أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي، اقترحت قواعد لمعالجة المزاعم البيئية المضللة على السلع اليومية، التي تتنوع بين علب الحليب، والقمصان، وتذاكر الطيران.

وستحتاج الشركات إلى تصنيف المنتجات من خلال وصفها إما "محايدة مناخيا،" أو "قابلة للتحلل الحيوي".

ومن جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، في مقابلة أجريت معه قبل الاقتراح: "شهدنا على مدار الأعوام الخمسة الماضية، زيادة في عمليات الغسل الأخضر".

وأضاف: "نرغب في التأكد من أن تلك الشركات التي تزعم أنها صديقة للبيئة، هي حقا كذلك. فالمستهلكون لا يريدون أن يتم تضليلهم".

جدير بالذكر أن الاتحاد الاوروبي يسعى لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

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