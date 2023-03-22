الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي

المصدر: وام

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنحو شبه دماعي خلال تعاملات اليوم، مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 05:25 مساءً بتوقيت الإمارات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.22 في المئة أو ما يعادل 0.97 نقطة ليصل عند مستوى 447.44 نقطة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.43 في المئة أو ما يوازي 65.96 نقطة ليصل إلى 15261.3 نقطة، وزاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 0.2 نقطة أو ما نسبته 14.56 في المئة ليصل إلى 7127.54 نقطة.

وارتفع مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.29 في المئة ما يعادل 11.97 نقطة ليبلغ مستوى 4193.54 نقطة، فيما انخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني وحيداً بنسبة هامشية بلغت 0.07 في المئة أو ما يوازي 5.5 نقطة ليبلغ مستوى 7530.37 نقطة.

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