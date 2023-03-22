أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي

المصدر: د ب ا

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات الثلاثاء في ظل تراجع المخاوف من حدوث أزمة مصرفية في الولايات المتحدة نتيجة انهيار مصرفي سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر سعر الدولار إلى 103 نقاط، مقابل 28ر103 نقاط يوم الاثنين.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 69ر1 دولار أي بنسبة 5ر2% إلى 33ر69 دولارا للبرميل تسليم أبريل المقبل.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 37ر1 دولار أي بنسبة 86ر1% إلى 16ر75 دولارا للبرميل تسليم مايو المقبل.

يأتي ذلك فيما يترقب المتعاملون تقارير معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة.

كما تترقب السوق الاجتماع المقرر لتجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط يوم 3 أبريل المقبل.

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