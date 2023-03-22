تراجع أسعار الذهب إلى أقل مستوياتها منذ 6 أسابيع

المصدر: د ب ا

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب بشدة خلال تعاملات الثلاثاء، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ حوالي 6 أسابيع، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأسهم مع تراجع المخاوف من حدوث أزمة في القطاع المصرفي الأمريكي.

في الوقت نفسه حد تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، من تراجع المعدن الأصفر.

ويتحرك مؤشر سعر الدولار في نطاق ضيق قبل إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قراره بشأن السياسة النقدية اليوم.

ومن المتوقع زيادة سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس ليتراوح بين 75ر4% و5%.

وتراجع مؤشر سعر الدولار إلى 103 نقاط، مقابل 28ر103 نقاط يوم الاثنين.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 70ر41 دولارا أي بنسبة 1ر2% إلى 10ر1941 دولارا للأوقية تسليم أبريل المقبل.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 221ر0 دولار إلى 425ر22 دولارا للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 425ر0 دولار إلى 9940ر3 دولارات للرطل تسليم مايو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الثلاثاء ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بأكثر من التوقعات.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي، ارتفع عدد العقود النهائية لبيع المساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر14% شهريا إلى ما يعادل 58ر4 ملايين مسكن سنويا، بعد تراجعه بنسبة 7ر0% خلال يناير الماضي إلى ما يعادل 4 ملايين مسكن سنويا. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات إلى ما يعادل 17ر4 ملايين مسكن سنويا.

وجاء ارتفاع المبيعات بعد فترة تراجع متصلة استمرت 12 شهرا، لكنها مازالت أقل بنسبة 6ر22% عن فبراير من العام الماضي.

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