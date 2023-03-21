روسيا تتعهد باستمرار خفض إنتاجها النفطي

المصدر: د ب ا

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أكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء روسيا أن بلاده قررت الإبقاء على خفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل، في ضوء الموقف الراهن للسوق العالمية.

وتعهدت روسيا في الشهر الماضي بخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا رداً على العقوبات الغربية عليها بسبب حربها في أوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نوفاك قوله إن بلاده اقتربت من تحقيق الخفض المقرر بالفعل، وستحققه تماما خلال أيام، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأشارت بلومبرغ إلى وجود تشكيك في التزام روسيا بالخفض المعلن للإنتاج خلال الشهر الحالي، في ظل مرونة صادراتها المحمولة على ناقلات النفط رغم العقوبات الغربية. كما تواصل مصافي التكرير المحلية في روسيا عملها بالمعدلات المعتادة تقريبا.

ويأتي إعلان روسيا تمديد خفض الإنتاج حتى يونيو المقبل، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط العالمية نتيجة الأزمة المصرفية التي أثارها انهيار مصرف سيليكون فالي بنك الأمريكي في وقت سابق من الشهر الحالي.

ورغم تحركات البنوك المركزية والسلطات الرقابية المالية في العديد من دول العالم لاستعادة ثقة المستثمرين، تراجعت أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ 15 شهرا تقريبا.

وقال نوفاك إن بلاده لن تقبل بأي قيود خارجية على صادراتها من النفط، والتي تخلق مخاطر كبيرة على أمن إمدادات الطاقة في العالم ككل، في إشارة إلى قرار الدول الغربية وضع سقف لأسعار صادرات النفط الروسية عند مستوى 60 دولارا للبرميل، وسقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية.

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