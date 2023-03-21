الذهب لأعلى مستوى في عام فوق 2000 دولار

المصدر: لندن - رويترز

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قفزت أسعار الذهب 1%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مارس 2022 أمس، وعوضت جزءاً من الخسائر، التي سجلتها في وقت سابق مع عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ، الذي يبذلها «يو.بي.إس» للاستحواذ على منافسه كريدي سويس وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2007.30 دولارات للأوقية «الأونصة» خلال التعاملات، بعد تراجعه 1% في وقت سابق من الجلسة وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2% إلى 2012.50 دولاراً.

وارتفعت أسعار الذهب 10%، أو نحو 180 دولاراً، بسبب ارتفاع الطلب عليه كونه ملاذاً آمناً، بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي تسبب بدوره في أزمة لبنك كريدي سويس. وارتفع الذهب على أثر ذلك بأكثر من 8% أو 160 دولاراً، وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن. وزاد الدولار 0.1% ما يجعل المعدن الأصفر باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 22.59 دولاراً، بينما خسر البلاتين 0.5% إلى 970.53 دولاراً، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 1407.70 دولارات.

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