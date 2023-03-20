«أمازون» تسرّح 9 آلاف موظف

المصدر: أ ب

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أعلنت شركة أمازون عن اعتزامها تسريح 9 آلاف موظف.

وأوضح آندي جاسي، الرئيس التنفيذي للشركة، في مذكرة للموظفين، اليوم، أن الشركة تخطط لإلغاء 9 آلاف وظيفة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال جاسي إن المرحلة الثانية من عملية التخطيط السنوي للشركة اكتملت هذا الشهر وأدت إلى تخفيضات إضافية في الوظائف.

وأضاف أن «أمازون» ستستمر في التوظيف في بعض المجالات الاستراتيجية.

وتابع: «قد يتساءل البعض: لماذا لم نعلن عن هذه التخفيضات في الوظائف مع تلك التي أعلنا عنها قبل شهرين؟ الإجابة المختصرة هي أنه لم يتم الانتهاء من تحليلات جميع الفرق في أواخر الخريف».

وبيَّن أنه «بدلاً من التسرع في إجراء هذه التقييمات دون بذل العناية المناسبة، اخترنا مشاركة هذه القرارات، كما اتخذناها حتى يكون لدى الأشخاص دراية بتلك المعلومات في أسرع وقت ممكن».

ويمثل خفض الوظائف ثاني أكبر جولة لتسريح العمال في تاريخ الشركة، إضافة إلى 18 ألف موظف قالت الشركة إنها ستسرحهم في يناير.

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