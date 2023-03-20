الأسهم الأوروبية تتحول للمكاسب وتعوض خسائرها المبكرة

المصدر: وام

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم، لتنجح في تعويض خسائرها المبكرة.

وبحلول الساعة 04:29 مساءً بتوقيت الإمارات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.37 في المائة أو ما يعادل 1.6 نقطة ليصل عند مستوى 437.91 نقطة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.53 في المائة أو ما يوازي 77.9 نقطة ليصل إلى 14846.12 نقطة، وزاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 54.3 نقطة أو ما نسبته 0.78 في المائة ليصل إلى 6979.66 نقطة.

وارتفع مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.75 في المائة ما يعادل 30.6 نقطة ليبلغ مستوى 4095.54 نقطة، فيما زاد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.36 في المائة أو ما يوازي 26.11 ليبلغ مستوى 7361.51 نقطة.

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