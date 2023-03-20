جوجل تتيح للشركات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنفسها

المصدر: واشنطن ـ د ب أ

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أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل مبادرة تتيح للشركات والمؤسسات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنفسها دون مجهود كبير.

وقالت جوجل إنها ستضيف وظائف الذكاء الاصطناعي إلى نظام العمل المكتبي المعروف باسم «جوجل وورك سبيس». ويتضمن البرنامج استخدام نماذج لغة البرمجة التي طورتها جوجل، علاوة على ذلك تريد الشركة توفير بيئة تطوير «ميكر سويت»، حيث يمكن للمستخدمين من خلالها تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

ومع هذه المبادرة تواجه جوجل تحركات منافستها مايكروسوفت. وتحاول مايكروسوفت وهي أكبر شركة برمجيات في العالم تطوير تقنيات بحث بديلة لمحرك بحث جوجل التقليدي، باستخدام نظام للذكاء الاصطناعي طورته شركة آوبن أيه.آي الناشئة التي استحوذت عليها مايكروسوفت. وعانت مايكروسوفت خلال السنوات الماضية من تفوق جوجل عليها في مجالات مهمة مثل إعلانات الإنترنت ومحركات البحث.

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