الذهب يتألق فوق 1973 دولاراً

المصدر: لندن - الوكالات

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ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد عند تسوية تعاملات أول من أمس، مع عودة القلق في شأن النظام المصرفي على جانب الأطلسي.

وكانت مخاوف المستثمرين في شأن النظام المصرفي قد هدأت نسبياً أمس بعد إعلان 11 بنكاً أمريكياً ضخ ودائع بقيمة 30 مليار دولار في «فيرست ريبابليك»، وإعلان «كريدي سويس» أنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لدعم السيولة.

ولكن القلق في شأن مدى قوة النظام المصرفي تسارع من جديد اليوم مع إعلان شركة «إس في بي» المالكة لبنك «سيليكون فالي» إفلاسها، مع استمرار المخاوف المرتبطة ببنك «كريدي سويس».

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل 2.6% أو ما يعادل 50.5 دولاراً عند 1973.50 دولاراً للأوقية. وعلى مدى مجمل تعاملات الأسبوع الجاري صعد العقد الأكثر نشاطاً للمعدن النفيس بنحو 5.7%. كما سجلت العقود الآجلة للفضة تسليم شهر مايو ارتفاعاً 3.5% إلى 22.462 دولاراً للأوقية عند التسوية. وهبط مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسة في التعاملات أول من أمس بنحو 0.5% عند 103.851 نقاط.

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