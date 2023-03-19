تراجع توقعات ارتفاع التضخم في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

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تراجعت توقعات التضخم لدى الأسر في المملكة المتحدة بشكل حاد الشهر الماضي، في إشارة إلى احتمال بدء تراجع ضغوط تسوية الأجور حسبما أفادت وكالة بلومبرغ. وأعرب الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف إنجلاند»عن اعتقادهم بأن معدلات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين ستصبح عند 3.9 % في غضون 12 شهراً بانخفاض عن مستوى 4.8 % عند استطلاع آرائهم في نوفمبر الماضي. وأشارت البيانات إلى أن الأسر أصبحت أكثر ثقة بقدرة «بنك أوف إنجلاند» على التغلب على أزمة تكلفة المعيشة ووضعها تحت السيطرة. وقالت بلومبرغ إن هذا سيسبب ارتياحاً لصانعي السياسات بلجنة السياسة النقدية، الذين يشعرون بالقلق من أن ارتفاع توقعات التضخم سيدفع العمال إلى طلب زيادة الأجور، ما سيزيد المشكلة تعقيداً.

يشار إلى أن عوائد المملكة المتحدة لمدة عامين، والتي تعد من بين أكثر العوائد حساسية للتغييرات في السياسة النقدية، تراجعت بما يصل إلى 17 نقطة أساس إلى 3.25 %، بينما خففت أسواق المال من رفع سعر الفائدة بما يصل إلى 14 نقطة أساس، وأدى ذلك إلى تحديد معدل التسعير النهائي 4.27 % بحلول يونيو.

إلى ذلك يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن يقدم تخفيضات ضريبية قبل الانتخابات، وذلك في ميزانية العام المقبل إذا ما تراجع التضخم إلى ما دون 3 % هذا العام بحسب مصادر مطلعة. وتشير توقعات صادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية إلى أن التضخم يتراجع إلى 2.9 % بنهاية العام الجاري.

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