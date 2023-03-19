«لوفتهانزا» تسعى لحصة أقلية في «إيتا»

المصدر: روما - د ب أ

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توقع تقرير أن تفضي المحادثات بين وزارة المالية الإيطالية وشركة لوفتهانزا الألمانية بشأن بيع حصة أقلية في شركة «إيتا» الإيطالية خليفة شركة اليطاليا إلى التوصل لاتفاق مبدئي بحلول أبريل المقبل.

جاء ذلك وفقاً لما ذكرته بلومبرج أمس استناداً إلى تقرير لصحيفة «كوريير ديلا سيرا» الإيطالية. وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، لم تفصح عن هوياتهم، إن المحادثات متواصلة، وتسير وفقاً لما هو مقرر لها، مشيرة إلى استمرار وجود قضايا تحتاج إلى حل بما في ذلك مقدار ما ستعرضه لوفتهانزا للاستحواذ على حصة بنحو 40% في إيتا والتي تقدر قيمتها بين 200 و250 مليون يورو والسوق عبر الأطلسي واتفاقيات المساهمين لزيادة رأس المال.

ويسمح الاتفاق للوفتهانزا بالتوسع في واحد من الأسواق الرئيسية في أوروبا، فيما سيرسم لروما مساراً للتخلص من واحد من الأصول غير المربحة والذي استهلك مليارات اليورو من أموال الإنقاذ من الدولة. وكانت «إيتا» بدأت في أكتوبر 2021 كخليفة أصغر بشكل ملحوظ لشركة أليطاليا، دون ديون.

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