الأزمة المصرفية تضغط على مؤشرات «وول ستريت»

المصدر: عواصم - الوكالات

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فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية منخفضة أمس مع استمرار قلق المستثمرين بشأن أزمة مصرفية محتملة حتى مع تدخل أكبر بنوك الولايات المتحدة لإنقاذ بنك فيرست ريبابليك الإقليمي الذي يواجه مشاكل، فيما تقدمت الشركة الأم لبنك سيليكون فالي بطلب للحماية من الإفلاس.

وقدمت بنوك أمريكية كبيرة منها جيه.بي مورجان تشيس اند كو ومورجان ستانلي حزمة إنقاذ بقيمة 30 مليار دولار لبنك فيرست ريبابليك الخميس مما خفف من حدة القلق وساعد الأسهم الأمريكية على تحقيق بعض المكاسب في الجلسة الماضية.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 203.60 نقاط بما يعادل 0.63% إلى 32042.95 نقطة، وستاندرد اند بورز 14.32 نقطة أو 0.36% عند 3945.96 نقطة ونزل ناسداك 29.74 نقطة أو 0.25% إلى 11687.53 نقطة.

وتقدمت الشركة الأم لبنك سيليكون فالي «وادي السيليكون»، الذي صادرته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بطلب للحماية بموجب الفصل 11 قانون من الإفلاس.

وواصلت الأسهم الأوروبية تعافيها للجلسة الثانية وخلال التعاملات صعد مؤشر ستوكس 0.8% إذ زاد مؤشر البنوك 1.3% وصعد المؤشران الإسباني والإيطالي اللذان تهيمن عليهما البنوك 0.7% و1.0% على التوالي.

وارتفعت أسعار الذهب محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف نوفمبر إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1931.12 دولاراً للأوقية (الأونصة) وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1935.80 دولاراً.

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