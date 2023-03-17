الشركة الأم لبنك سيليكون فالي تطلب الحماية من الإفلاس

المصدر: أ ب

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تقدمت الشركة الأم لبنك سيليكون فالي ”وادي السيليكون”، الذي صادرته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بطلب للحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس.

استُهدفت مجموعة إس في بي المالية، جنبًا إلى جنب مع رئيسها التنفيذي ومديرها المالي، هذا الأسبوع في دعوى قضائية جماعية تدعي أن الشركة لم تكشف عن المخاطر التي قد تحدثها الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة على أعمالها.

لم تعد مجموعة إس في بي المالية مرتبطة ببنك سيليكون فالي بعد أن صادرته المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.

يخضع المصرف الجديد، سيليكون فالي بريدج بنك، للولاية القضائية لمؤسسة التأمين الفيدرالية ولم يتم تضمينه في ملف الفصل 11.

تعتقد مجموعة إس في بي المالية أن لديها ما يقرب من 2.2 مليار دولار من السيولة.

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