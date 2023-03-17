54 مليار دولار لإنقاذ «كريدي سويس».. ورفع الفائدة ينعش أسهم أوروبا

المصدر: عواصم - الوكالات

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تواصلت حالة الارتباك والحذر في أسواق الأسهم العالمية أمس، بسبب استمرار المخاوف من أزمة القطاع المصرفي الأمريكي رغم إعلان حصول كريدي سويس على مساعدة مالية.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض بعد انهيار أسهم بنك فيرست ريببليك وسط مخاوف من أزمة مصرفية، في حين تأثرت المعنويات أيضاً برفع الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. وهبط مؤشر داو جونز 46.92 نقطة أو 0.15 % إلى 31827.65 نقطة، وفتح ستاندرد اند بورز منخفضاً 13 نقطة أو 0.33 % إلى 3878.93 نقطة، ونزل ناسداك 49.18 نقطة أو 0.43 % إلى 11384.87 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مع صعود سهم بنك كريدي سويس المتعثر 28 % بعد أن قال إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين، وكانت أسهم البنك قد هوت 24 % أول من أمس.

وصعد مؤشر ستوكس 0.9 %، خلال التعاملات وانخفض المؤشر نحو 3 % هذا الأسبوع، إذ أثار انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي مخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي وأدى إلى تدهور أسهم البنوك. وارتفع مؤشر قطاع البنوك 2.3 % في التعاملات المبكرة، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له خلال أكثر من عام في الجلسة السابقة.

وأغلقت أسواق الأسهم اليابانية على انخفاض مع تراجع عائد سندات الخزانة اليابانية. وأغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو منخفضاً 0.8 % تعادل 218.9 نقطة ليغلق عند 27010.61 نقاط، وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.17 % توازي 23 نقطة ليغلق عند 1937 نقطة. ووسعت الأسهم الصينية خسائرها وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» الجلسة منخفضًا 1.12% عند 3226 نقطة.

كما تراجع مؤشر «شنتشن المركب» 1.53% عند 2049 نقطة وهبط مؤشر «سي إس آي 300» 1.20% عند 3939 نقطة. وأعلن البنك المركزي الأوروبي أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو 50 نقطة أساس إلى 3.5 % في الرفع السادس على التوالي لسعر الفائدة في منطقة اليورو لمواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعاً.

وأكد البنك المركزي الأوروبي أن «القطاع المصرفي في منطقة اليورو قادر على الصمود، ووضع رأس المال والسيولة مستقر». وارتفعت العملات المشفرة وصعدت «بيتكوين» 1.11 % عند 24690 دولاراً خلال التعاملات وفقًا لبيانات «كوين باس».

كما صعدت الإيثريوم 0.50 % إلى 1659.99 دولاراً، وارتفعت الريبل 0.63 % عند 36.46 سنتاً. واستقرت أسعار النفط بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ حوالي 15 شهرا في وقت سابق من الجلسة مدعومة بتقارير تفيد بأن السعودية وروسيا اجتمعتا لبحث سبل تعزيز استقرار السوق.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً بما يعادل 0.4 % إلى 73.95 دولار وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 19 سنتا أو 0.3 %، إلى 67.80 دولار.

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