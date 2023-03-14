أسعار الذهب تخسر 11 دولاراً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 11 دولارا في المعاملات الفورية، وذلك بعد مكاسب قوية الجلسة الماضية.

وبحلول الساعة 09:28 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.59% أو ما يعادل 11.3 دولارا ليصل إلى 1902.13 دولار للأونصة.



ونزلت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.51% أو ما يوازي 9.8 دولار لتصل إلى 1906.65 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.86% إلى 21.73 دولار، ونزل البلاديوم 1.24% إلى 1451.78 دولارا، في حين تراجع البلاتين 0.94% إلى 997.75 دولارا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز