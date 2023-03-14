«فايزر» تتملك «سيجن» مقابل 43 مليار دولار

المصدر: باريس - أ ف ب

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أعلنت مجموعة «فايزر» الأمريكية العملاقة للأدوية، أنها ستستحوذ على «سيجن» للتكنولوجيا الحيوية المتخصصة في معالجة الأورام لقاء 43 مليار دولار. وقال ألبرت بورلا رئيس فايزر، «تسخر فايزر مواردها المالية للتقدم في مكافحة السرطان». وتحقق «سيجن» نمواً متزايداً وتتوقع ارتفاعاً حاداً في المبيعات يبلغ 12 % لعام 2023 إلى 2,2 مليار دولار.

ومن المتوقع إكمال عملية الاستحواذ في نهاية 2023 أو في مطلع 2024 بمجرد الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية ومساهمي «سيجن».

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