اضطرابات في الأسواق العالمية والمستثمرون يهرعون للملاذات الآمنة

المصدر: عواصم - الوكالات

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ارتفعت أسعار الذهب والين والفرنك السويسري والعملات المشفرة خلال التعاملات أمس، بينما تراجعت عائدات السندات وأسعار النفط في ظل إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة عقب انهيار «سيليكون فالي بنك» والتقلبات الحادة في أسواق الأسهم العالمية. وعززت أسعار الذهب مكاسبها مع ضعف الدولار، فيما قال بنك «جولدمان ساكس» إنه لم يعد يتوقع زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل 2.13% أو 39.8 دولاراً عند 1907 دولارات وارتفع سعر التسليم الفوري 1.55% أو بقيمة 28.99 دولاراً إلى 1897.25 دولاراً.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو 5.77% إلى 21.69 دولاراً، وصعد السعر الفوري للبلاتين 2.30% عند 987.05 دولاراً وارتفع البلاديوم 1.82% إلى 1403.68 دولارات.

وانخفض الدولار مقابل الين الياباني 1.42% إلى 133.11 يناً، وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها السويسرية 0.88% عند 0.9126 فرنك.

وتراجع مؤشر الدولار بنحو 0.33% إلى 104.25 نقاط.

وهبط عائد السندات الأمريكي لأجل عامين 39 نقطة أساس إلى 4.192% وهو المستوى الأدنى منذ 3 من فبراير، وتراجع عائد نظيرتها استحقاق 10 سنوات عند 3.437%، كما تراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين 27 نقطة أساس إلى 2.23%.

وتراجع سعر النفط في لندن إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ مطلع فبراير الماضي، حيث أدى انهيار بنك «سيليكون فالي» إلى حدوث المزيد من الاضطرابات في أسواق الطاقة.

ووسعت العملات المشفرة مكاسبها، مع مساعي السلطات التنظيمية الأمريكية للسيطرة على تداعيات انهيار بنك «سيليكون فالي».

وسجلت «بيتكوين ارتفاعاً 18% عند 24.310 ألف دولار، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، كما ارتفعت الإيثريوم 14.6% إلى 1688 دولاراً، وصعدت الريبل بنحو 6.3% عند 37 سنتاً.

وبلغت القيمة السوقية لكل العملات المشفرة نحو 1.08 تريليون دولار، بزيادة 13.8% مقارنة بتعاملات أول من أمس.

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