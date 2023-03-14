الهند تفضل الدرهم على اليوان بالتجارة

المصدر: نيودلهي ـ رويترز

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قال ثلاثة مسؤولين حكوميين مشاركين في صنع السياسات ومصدران مصرفيان، إن الهند طلبت من البنوك والتجار تجنب استخدام اليوان الصيني للدفع مقابل الواردات الروسية بسبب خلافات سياسية طويلة الأمد.وقال المسؤولون الحكوميون إن الهند، التي أصبحت أكبر مشتر للنفط الروسي وكذلك الفحم بسعر منخفض، تفضل استخدام الدرهم الإماراتي لتسوية صفقات التجارة.

وذكر أحد المسؤولين الحكوميين المعنيين مباشرة بالأمر أن نيودلهي «لا تشعر بالارتياح» إزاء تسوية التجارة الخارجية باليوان، لكنه قال إن التسوية «بالدرهم لا مانع منها».

وأفاد المسؤول الثاني بأن الهند لا يمكنها السماح بتسوية المبادلات التجارية باليوان لحين تحسن العلاقات بين البلدين.

ولم يذكر المسؤولون ما إذا كانت هناك أسباب اقتصادية وراء إحجام الهند عن قبول التسوية باليوان. وقال مسؤولان مصرفيان مطلعان إن بنك الاحتياطي الهندي (المركزي) لا يفضل تسوية التجارة الخارجية باليوان، وأكدا أن الحكومة تثنيهما عن استخدام تلك العملة. كما قالا إن روسيا تفضل التسوية باليوان لأنها تساعدها على شراء بضائع من الصين.

وقال المسؤول الأول إن الحكومة تتوقع أن تكون معظم المدفوعات لروسيا بالدرهم في الأشهر المقبلة.

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