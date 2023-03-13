سوناك: لا خطر على البنوك البريطانية بعد انهيار مصرف سيليكون فالي

المصدر: د ب ا

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أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه لا يوجد "خطر منهجي" على البنوك البريطانية في أعقاب انهيار مصرف "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة.

واشترى مصرف "اتش اس بي سي" وحدة "بنك سيليكون فالي" في بريطانيا مقابل مبلغ رمزي بقيمة جنيه استرليني واحد (22ر1 دولار) اليوم الاثنين، في ذروة نهاية أسبوع متوترة، سعى فيها الوزراء والمصرفيون في بريطانيا إلى استكشاف طرق لتهدئة الأسواق وتأمين أموال المودعين.

وفي مقابلة اليوم مع شبكة "اي تي في" التلفزيونية، أشاد سوناك بالصفقة بوصفها "نتيجة جيدة" وقال إن وزير الخزانة جيريمي هنت ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي كانا على حق عندما قالا "إنهما ليس لديهما مخاوف بشأن خطر منهجي" يؤثر على القطاع المصرفي ككل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن سوناك قوله "بنوكنا لديها رأس مال جيد.. والسيولة قوية".

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