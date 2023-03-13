فايزر تشتري سيجين مقابل 43 مليار دولار

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

توصلت شركة صناعة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر إلى اتفاق للاستحواذ على شركة التكنولوجيا الحيوية سيجين مقابل حوالي 43 مليار دولار بما يعادل 229 دولاراً للسهم الواحد.

يذكر أن سيجين تستكشف وتطور وتسوق أدوية للسرطان. وتتوقع الشركتان اتمام صفقة الاندماج أواخر العام الحالي أو أوائل العام المقبل.

وتتوقع سيجين تحقيق إيرادات خلال العام الحالي بنحو 2.2 مليار دولار.

وتعتقد فايزر أن سيجين يمكن أن تساهم بأكثر من 10 مليارات دولار في إيراداتها عام 2030، مع احتمالات نمو قوية بعد عام 2030.

وتتوقع فايزر أن تمول الصفقة من خلال قروض جديدة طويلة المدى بقيمة 31 مليار دولار إلى جانب تمويلات قصيرة الأجل والسيولة المتاحة.

كما تتوقع فايزر أن تحقق الصفقة في عامها الثالث وفرا في النفقات بنحو مليار دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز