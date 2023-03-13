بايدن: سنتخذ إجراءات لحماية المودعين والنظام المصرفي الأمريكي آمن

المصدر: البيان

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ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة اليوم الاثنين في الساعة 13,00 بتوقيت غرينيتش، أكد خلالها اتخاذ إجراءات لحماية المودعين، ومشدداً على أن النظام المصرفي الأمريكي آمن.

وقال بايدن في تصريحات متلفزة من البيت الأبيض "يمكن للأمريكيين أن يثقوا في أن النظام المصرفي آمن. ودائعكم ستكون موجودة عندما تحتاجون إليها".

وأضاف بايدن: سنُقيل إدارة مصرفيّ "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" وستتمّ محاسبتهم وسأطلب من الكونجرس تشديد القوانين المتعلقة بالبنوك.

وشدد بايدن على أنه لن يتم دفع أي خسائر من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين وسيتم دفع الأموال من خلال رسوم صندوق التأمين.

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