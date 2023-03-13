اتصالات مع شركة خليجية لإنقاذ وحدة البنك ببريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

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ذكرت شبكة سكاي نيوز أن وحدة بنك «سيليكون فالي» في المملكة المتحدة تواصلت مع بنوك، بينها «باركليز بي إل سي» بشأن عملية إنقاذ.

وقالت سكاي نيوز نقلاً عن مصادر لم تحددها إن أمام باركليز ولويدز بانكينج جروب 24 ساعة للتدخل، مضيفة أن فرصة تدخل أحدهما تبدو بعيدة. وأوضحت الشبكة أن «بنك لندن» مهتم أيضاً بإبرام صفقة.

وقال مايكل مور، المدير العام لجمعية الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري البريطانية: «هذه مسألة ملحّة، هناك حاجة إلى المساعدة بحلول الغد، ستكون هناك حاجة إلى دعم طويل الأجل لحماية المبتكرين ورجال الأعمال والممولين في المملكة المتحدة». وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أمس أن من بين المتقدمين البارزين لإنقاذ الفرع البريطاني لبنك سيليكون فالي الأمريكي مشترياً من منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على العملية البريطانية إن المشتري المحتمل هو شركة خليجية. وقالت حكومة المملكة المتحدة، إنها تعمل على الحد من الأضرار التي لحقت بقطاع التكنولوجيا، بعد انهيار «سيليكون فالي بنك» الأمريكي في كاليفورنيا.

وقال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، في بيان أمس «تعمل الحكومة على قدم وساق، لإيجاد حل لتجنب أو تقليل الأضرار التي تلحق ببعض شركاتنا الواعدة في المملكة المتحدة»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

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