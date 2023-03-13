السلطات الأمريكية تدرس حماية جميع الودائع في بنك سيليكون فالي

المصدر: واشنطن - د ب أ

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تدرس السلطات الاتحادية الأمريكية بجدية حماية جميع الودائع غير المؤمن عليها في بنك «سيليكون فالي» الذي تعرض للانهيار، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها.

وناقش مسؤولون في وزارة الخزانة ومجلس الاحتياط الاتحادي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع الفكرة في نهاية هذا الأسبوع، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة الأحد.

وذكرت بلومبرج أن مسؤولي البيت الأبيض درسوا الفكرة أيضاً.

ويعد هذا أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي اندلعت شرارتها مع إفلاس بنك ليمان براذرز.

ويتركز نشاط البنك على القطاع التكنولوجي ما قد يقضي على الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم دون تدخل حكومي.

وأدى انهيار البنك إلى موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع البنوك في الولايات المتحدة وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا.

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