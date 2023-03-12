قائمة الشركات التي تأثرت من إغلاق بنك السيليكون فالي

المصدر: سلوى الذيباني

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أدى انهيار بنك وادي السيليكون يوم الجمعة إلى قلق عملائه، وأثار مخاوفهم بشأن ما إذا كانت الشركات قادرة على استرداد أموالها ودفع رواتب موظفيها.

واستحوذت الوكالة الأمريكية لضمان الودائع على البنك، بعد أن كشف ملف ليلة الأربعاء أنه باع أصولًا بقيمة 21 مليار دولار.

وفيما يلي بعض الشركات التي تأثرت بسقوط بنك وادي السيليكون ، الذي اشتهر في تمويل الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا وأصحاب رأس المال الاستثماري.

روكو

قالت شركة روكو وهي علامة تجارية على أجهزة بث منخفضة السعر أنها حصلت على حوالي 487 مليون دولار من 1.9 مليار دولار من أموالها الموجود في بنك وادي السيليكون ، أي حوالي 26 % من أموال الشركة.

وعبر المدير المالي للشركة عن قلقه، " لا نعرف إلى أي مدى ستتمكن الشركة من استرداد الأموال النقدية المودعة لدى بنك السيليكون فالي.

وأكدت الشركة التي يقع مقرها في سان خوسيه ، والتي تم طرحها للاكتتاب العام في سبتمبر 2017 ، إن لديها ما يكفي من الأموال والتدفقات النقدية "لتلبية رأس مالها العامل" لمدة 12 شهرًا على الأقل.

وبحلول إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الجمعة ، بلغت قيمة سهم روكو 59.99 دولارًا ، أي أقل بمقدار 0.53 سنتًا عن اليوم السابق.



سيركل



غرّدت شركة سيركل لتكنولوجيا المدفوعات عبر حسابها الرسمي على تويتر يوم الجمعة، أن 3.3 مليار دولار من أصل 40 مليار دولار من احتياطيات العملة المشفرة بالدولار الأمريكي بقيت في بنك سيليكون فالي.

وقالت الشركة التي تتخذ من بوسطن مقراً لها في تغريدة يوم الجمعة : "مثل العملاء والمودعين الآخرين الذين اعتمدوا على بنك السيليكون فالي ، ينضم سيركل إلى الدعوات لاستمرارية هذا البنك المهم في الاقتصاد الأمريكي ، وسيتبع الإرشادات التي قدمتها الجهات التنظيمية الحكومية والفيدرالية.

روبلوكس



فيما كشفت روبلوكس منصة الألعاب عبر الإنترنت التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها ، إن حوالي 5 % من أموالها النقدية البالغة 3 مليارات دولار كانت محفوظة في بنك سيليكون فالي منذ 28 فبراير الماضي.



وأكد المدير المالي مايكل جوثري إنه بغض النظر عن نتيجة انهيار البنك والتوقيت ، "لن يكون لهذا الوضع أي تأثير على العمليات اليومية للشركة".



وعند إغلاق يوم الجمعة ، بلغت قيمة سهم روبلوكس 40.05 دولارًا ، بزيادة 0.28 في المائة عن اليوم السابق



بلوك في



تمتلك شركة العملات المشفرة "بلوك في" 227 مليون دولار في بنك سيليكون فالي.



وحذرت الشركة هذا الأسبوع من أن أموالها ليست مؤمنة لأنها في صندوق مشترك في سوق المال ، وهو نوع من الصناديق يستثمر في النقد وسندات الدين قصيرة الأجل منخفضة المخاطر.

وقدمت الشركة المملوكة للقطاع الخاص إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في مقاطعة نيو جيرسي طلبا للحماية من الإفلاس. و تمتلك الشركة أيضًا شركة فرعية دولية في برمودا تقدمت بطلب الإفلاس هناك.



كومباس كوفي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة كومباس كوفي مايكل هافت إن كشوف رواتب أعمال القهوة التي تتخذ من العاصمة واشنطن مقراً لها "تأثرت بشدة" بانهيار بنك سيليكون فالي.



وأشار هافت إن شركة البن الخاصة علمت أن كشوف رواتبها "لم تتم معالجتها من قبل البنك كما هو مخطط لها. ومن المتوقع أن يتلقى الموظفون مدفوعاتهم بحلول يوم الاثنين على أبعد تقدير، وذلك اعتمادًا على البنك الذي يتعاملون معه."



وأضاف إن شركته "تعمل بلا كلل" بشأن هذه القضية و "تتخذ كل خطوة ممكنة" لتجنب وضع مماثل في المستقبل.



كامب



طلب متجر الألعاب "كامب" المملوك للقطاع الخاص ومقره نيويورك عبر وسائل التواصل الاجتماعي من عملائه المساعدة ليتجنب الإفلاس، وذلك بعد ساعات فقط من إغلاق المنظمين لبنك سيليكون فالي يوم الجمعة.



وفي رسالة بريد إلكتروني أرسلتها الشركة إلى عملائها قال المؤسس المشارك بن كوفمان، "لسوء الحظ ، إنهارت معظم الأصول النقدية لشركتنا في البنك، ونأمل في حل هذا الأمر قريبًا”.

أكسوم



قالت شركة الأدوية "أكسوم ثيرابيوتكس" يوم الجمعة إن لديها ودائع نقدية "مادية" في بنك السيليكون فالي وفي بنك آخر لكنها تعتقد أن حساب البنك الثاني والقرض الحالي سيكونان كافيين لمواصلة عمليات التمويل للشركة المملوكة للقطاعين العام والخاص.

وعند إغلاق يوم الجمعة ، بلغت قيمة سهم شركة الأدوية 58.39 دولارًا ، وهو أقل بنسبة 5.78 % عن اليوم السابق.

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