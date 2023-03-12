تراجع التضخم الروسي إلى 10.99 % خلال فبراير

المصدر: (موسكو - د ب أ)

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي تراجع تضخم أسعار المستهلك في روسيا خلال فبراير الماضي إلى 10.99 % مقابل 11.77 % سنوياً في يناير .

وأشارت بلومبرغ إلى أن توقعات المحللين تراوحت بين 10.8 % و11.3 % خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار المستهلك 0.46 % شهرياً خلال الشهر الماضي، بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.53 % شهرياً.

وارتفعت أسعار السلع في روسيا الشهر الماضي 10.26 % سنوياً، و0.73 % شهرياً، وارتفعت أسعار الغذاء 9.33 % سنوياً، وبنحو 0.79 % شهرياً.

في المقابل ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية

11.22 % سنوياً، وتراجعت 0.08 % شهرياً وارتفعت أسعار الخدمات 13.01 % سنوياً، وزادت أسعارها 0.72 % شهرياً.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلباً 12.69 % سنوياً الشهر الماضي، مقابل 13.72 % خلال يناير وبلغ معدل التضخم الأساسي الشهري 0.13 % مقابل 0.3 % خلال الفترة نفسها.

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