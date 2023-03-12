الذهب يرتفع 2 % ويستعيد جاذبيته كملاذ آمن

المصدر: لندن - رويترز

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قفزت أسعار الذهب حوالي 2 %، أول من أمس، مدفوعة بتراجع عائدات السندات الأمريكية والأسواق المالية بوجه عام، وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي، طغت على تأثير بيانات قوية للوظائف الأمريكية، ما أثار موجة لشراء المعدن الأصفر بحثاً عن ملاذ آمن.

وخلال التعاملات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.9 %، إلى 1864.81 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 14 فبراير. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.9 % هي الأخرى، إلى 1869.10 دولاراً للأوقية.

وهزت مشاكل بنك سيليكون فالي الأمريكي، الأسواق العالمية، وأثرت في أسهم البنوك، ما زاد الاهتمام بالذهب، الذي ينظر إليه عادة باعتباره مخزناً للقيمة في أوقات عدم التيقن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 %، إلى 20.49 دولاراً للأوقية، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية نسبتها 3.5 %.

وزاد البلاتين 1.4 %، إلى 957.67 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.8 %، إلى 1378.09 دولاراً للأوقية.

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