21.9 % تراجع العجز التجاري في اليونان

المصدر: (أثينا - د ب أ)

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تراجع العجز التجاري اليوناني 21.9 %، في يناير الماضي، فيما ارتفعت الزيادة في قيمة الصادرات حوالي 6 مرات عن معدل النمو في الواردات.

وطبقاً لتقرير بشأن تجارة البضائع لهيئة الإحصاء اليونانية، بلغ إجمالي قيمة الواردات 6.82 مليارات يورو في يناير الماضي، من 6.45 مليارات يورو في الشهر نفسه من 2022، بزيادة 5.8 %، باستثناء منتجات النفط، وزادت الواردات بشكل عام 3.8 %، بينما ارتفعت

4.2 %، باستثناء منتجات النفط والسفن، حسب صحيفة «كاثيميريني» اليونانية اليوم السبت.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات 4.46 مليارات يورو من 3.42 مليارات يورو في يناير الماضي، بزيادة 30.2 %، باستثناء منتجات النفط وزادت الصادرات 17.5 %، باستثناء منتجات النفط والسفن، ارتفعت الصادرات 17.3 %.

وتراجع العجز التجاري 21.9 %، ليصل إلى 2.36 مليار يورو من 3.02 مليارات يورو في يناير الماضي (باستثناء منتجات النفط، تراجع العجز 12.7%).

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