عُمان تطرح مناطق استكشاف للتعدين

المصدر: (مسقط - د ب أ)

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أكدت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية تواصل العمل على تجهيز مجموعة جديدة من مناطق امتياز الاستكشاف بقطاع التعدين تمهيداً للإعلان عنها وطرحها خلال الربع الأول من العام الجاري، تستهدف خامات الكروم والنحاس والحجر الجيري وغيرها من الخامات.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن صلاح بن حفيظ الذهب، مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن، قوله إن الوزارة حالياً في مرحلة المفاوضات النهائية مع شركات متخصصة حول عدة مناطق امتياز تركز غالبيتها على تطوير خام البوتاش (بوتاسيوم كولورايد) والبحث والتقييم عن خام الليثيوم.

وأوضح أن سلطنة عُمان تتميز بوجود خامات النحاس والكرومايت واللاترايت والمغنسيوم والمنجنيز وغيرها من الخامات المعدنية، إضافة إلى الخامات الصناعية، كالجبس والسليكا والحجر الجيري.

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