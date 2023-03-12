قلق بشأن البنوك يعصف بالأسهم الأمريكية

المصدر: نيويورك – رويترز

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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت منخفضة في ختام تعاملات الأسبوع أول من أمس وسط موجة بيع مع قلق المستثمرين بشأن أوضاع البنوك الأمريكية بعدما اضطرت جهة تنظيمية لإغلاق بنك مهم لقطاع التكنولوجيا، ما أبطل تأثير تقرير الوظائف لشهر فبراير الماضي.

وقالت الجهة التنظيمية للقطاع المصرفي في ولاية كاليفورنيا إنها أغلقت مجموعة «إس.في.بي» المالية لحماية الودائع، وذلك في أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة المالية. وكانت أزمة رأسمالية لدى «إس.في.بي» أثرت بالفعل على أسهم البنوك على مستوى العالم.

ووفقاً لبيانات أولية، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 56.64 نقطة، أو 1.45 %، عند 3861.78 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 199.20 نقطة، أو 1.76 %، ليغلق عند 11139.16 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 342.20 نقطة، أو 1.06 %، إلى 31912.66 نقطة.

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