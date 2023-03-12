3.6 % خسائر النفط في أسبوع

المصدر: نيويورك - الوكالات

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ارتفعت أسعار النفط عند التسوية أول من أمس، لكنها سجلت خسائر أسبوعية، مع المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي وتكبد الخام خسائر 3.6 % .

واستفاد النفط من هبوط الدولار الأمريكي، خلال تعاملات نهاية الأسبوع أول من أمس، إلا أنها لم تتمكن من محو خسائر الخام الكبيرة التي مني بها طوال تعاملات الأسبوع.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو، ارتفاعاً 1.4 % أو 1.19 دولار، عند 82.78 دولاراً عند التسوية، لكنها انخفضت 3.5 % في إجمالي الأسبوع، كما صعد سعر خام غرب تكساس تسليم أبريل 1.3 % أو 96 سنتاً، ليسجل 76.68 دولاراً لكنه سجل خسارة أسبوعية 3.7 %.

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