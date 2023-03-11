مخاوف الطلب تتسبب بتراجع أسعار النفط

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها لليوم الرابع على التوالي في بداية التعاملات، أمس، لتسجل خسائر أسبوعية كبيرة، في ظل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة، بسبب الزيادة الكبيرة المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.4% إلى 81.26 دولاراً للبرميل تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي 0.5 % إلى 75.32 دولاراً للبرميل تسليم أبريل المقبل. وتراجعت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 5% الأسبوع الماضي، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل فبراير الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز