«بيتكوين» تهبط إلى ما دون 20 ألف دولار

المصدر: (لندن - الوكالات)

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تراجع سعر «بيتكوين»، أمس، متجهة نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر، بعد أن أثار انهيار بنك «سيلفرجيت» أزمة ثقة في الصناعة، إلى جانب مخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية.

وتراجعت «بتكوين» بنحو 0.68% عند 19955.25 دولاراً، خلال التعاملات، وفقاً لبيانات «كوين باس»، لتتداول دون 20 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير. وتعد العملة الافتراضية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية منخفضة 12% خلال الأسبوع الماضي في أكبر وتيرة انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر الماضي. كما انخفضت الإيثريوم 0.22% إلى 1410.89 دولارات، في حين ارتفعت الريبل بنحو 0.58% عند 37.03 سنتاً.

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