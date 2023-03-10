«فينترسال دِيا» تبدأ أولى عمليات تخزين للكربون في بحر الشمال

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة فينترسال دِيا، التي تسجل حضوراً قوياً في أبوظبي، بدء أولى عمليات تخزين للكربون في بحر الشمال.

وخلال حفل رسمي أقيم في مدينة «إيسبيرغ» الدنماركية، قال ماريو ميهرِن، الرئيس التنفيذي لشركة «فينترسال دِيا»: «يشكل مشروع غرين ساند علامة فارقة في عملية تطوير البنى التحتية لاحتجاز الكربون وتخزينه في أوروبا، ما من شأنه الإسهام في حماية المناخ. ومن خلال هذا المشروع، تظهر شركة فينترسال دِيا أن احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ممكن بشكل آمن وموثوق عبر الحدود الوطنية، ما يمكنه الإسهام في مستقبل منزوع الكربون في المستقبل القريب. إننا مع شركائنا رواد في هذه الصناعة المهمة».

وافتتح الحفل ولي العهد الدنماركي فريدريك وذلك بحضور وزير الطاقة والتغير المناخي الدنماركي لارس آغارد. كما ألقت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، كلمة في هذه المناسبة عبر الفيديو.

ويعد مشروع غرين ساند من أكثر مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه تطوراً في الاتحاد الأوروبي. وهذه هي المرة الأولى في أوروبا التي يتم فيها تنفيذ سلسلة القيمة الكاملة (الاحتجاز والنقل والتخزين)؛ لاحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون عبر الحدود. وبحلول مطلع شهر أبريل من العام الجاري، سيتم تخزين 15 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون في المرحلة الأولية.

وسيكون حقل «نيني ويست» Nini West النفطي المستنفد في بحر الشمال الدنماركي بمثابة موقع لتخزين ثاني أكسيد الكربون. في البداية، ستتوفر إمكانية تخزين (1.5) مليون ونصف المليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً في مشروع غرين ساند اعتباراً من 2025/26. أما في المرحلة النهائية من التوسع اعتباراً من 2030، فمن المخطط تخزين ما يصل إلى 8 ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً؛ وهو ما يعادل أكثر من 13 في المئة من إجمالي الانبعاثات السنوية للدنمارك. والهدف الأساسي هو تخزين الانبعاثات الناجمة عن الصناعات، والتي لا يمكن تجنبها في المستقبل.

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