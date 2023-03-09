«بنك ويو» يطلق خطة لدعم أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن «بنك ويو» Wio Bank، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، إطلاق خطة لعملاء تطبيق Wio Business، تقدم لهم مجموعة من المزايا لدعم نمو الأعمال.

وتقدم الخطة مزايا متعددة، مثل الفائدة المضمونة على المدخرات والمعالجة المجانية لتحويل الرواتب عبر نظام حماية الأجور. وجرى تصميم العروض المحسنة التي تقدمها الخطة الجديدة، لتبسيط الخدمات المصرفية، وجعلها أكثر سهولة وفعالية، من حيث التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة، ربح فائدة سنوية بنسبة 1 % على مدخراتهم مع الخطة التنموية من Wio Business. وكعرض خاص بمناسبة الاشتراك، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تقوم بفتح حساب على التطبيق، وإنشاء «مساحة توفير» قبل 30 أبريل، ربح فائدة 3 % سنوياً لأول 90 يوماً.

ويستهدف التطبيق من خلال الخطة الجديدة، تحقيق قيمة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كأول تطبيق في دولة الإمارات، يقدم لأصحاب الأعمال معالجة مجانية، لما يصل إلى 3 ملفات تحويل رواتب لدفع الرواتب شهرياً. ويدعم التطبيق أيضاً الشركات للانطلاق بأعمالها إلى العالمية، من خلال الحسابات بالدولار الأمريكي، والتي تقدم سعر صرف ثابتاً للدولار الأمريكي، حيث يتم تقديم هذه الخدمات عادةً مقابل رسوم مرتفعة، وهوامش لتحويل العملات.

ونجح بنك ويو في غضون 5 أشهر، في إطلاقه في استقطاب 10000 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمتوسط 2000 حساب جديد شهرياً. والخطة هي الثانية التي يقدمها تطبيق Wio Business. وجرى إطلاقها تماشياً مع حملة «استعدوا. انطلقوا. ازدهروا»، التي تركز تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تسريع أعمالها. ويعمل التطبيق على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة أفضل، من خلال الدمج السلس للخدمات المصممة خصيصاً لهذا النوع من الشركات. ويوفر التطبيق حداً أدنى للرصيد بقيمة صفر، وتسجيلاً مجانياً لبوابات المدفوعات، وفتح حساب شركات مبسط ورقمي بالكامل، وإدارة النفقات، وخيارات مخصصة وخدمات متكاملة وسلسة، مصممة بحسب احتياجات كل عميل، بالإضافة إلى مساعدة العملاء على التحول الرقمي لإجراءاتهم الإدارية، والتحكم في الإنفاق باستخدام بطاقات افتراضية غير محدودة لفريق عملهم، وإمكانية الدخول إلى الحساب من قبل عدة مستخدمين.

وجرى إطلاق «بنك ويو» رسمياً في سبتمبر 2022، ليركز على 3 قطاعات رئيسة، هي التطبيقات المصرفية الرقمية، والتمويل المدمج، والحلول المصرفية كخدمة.

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