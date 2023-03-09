«إياتا» ترصد استمرار تعافي السفر الجوي العالمي مع ارتفاع الطلب

المصدر: جنيف - البيان

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أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» استمرار تعافي قطاع السفر الجوي العالمي مع ارتفاع الطلب.

وذكر تقرير لـ «إياتا» أن حركة السفر الدولية ارتفعت في يناير 2023 بواقع 104% قياساً بشهر يناير 2022، حيث سجلت جميع الأسواق معدلات نمو قوية، وفي مقدمتها شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ووصلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في يناير 2023 إلى 77% من مستوياتها المسجلة في يناير 2019.

وأضافت «إياتا»، في أحدث تقرير، أن إجمالي حركة السفر الجوي، الذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ارتفعت في يناير الماضي بنسبة 67% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، في حين وصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى 84.2% من المستويات المسجلة في يناير 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»،: «شهد السفر الجوي ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب في بداية عام 2023. ويرجع هذا التعافي إلى سرعة إلغاء القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19 المفروضة على السفر المحلي والدولي في الصين، لتسهم بشكل واضح في انتعاش القطاع من تداعيات الجائحة على مدار العام».

وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 376.3% في حركة المسافرين خلال يناير الماضي بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق، لتسجل معدلاً سنوياً هو الأعلى بين جميع المناطق.

وشهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة في حركة المسافرين بنسبة 60.6% مقارنة بيناير 2022، في حين ارتفعت السعة بنسبة 30.1% وزاد عامل الحمولة بواقع 14.2 نقطة مئوية إلى 75%.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 97.7% في حركة المسافرين مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، في حين ارتفعت السعة بنسبة 45.9% وازداد عامل الحمولة بواقع 20.8 نقطة مئوية إلى 79.2%.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية خلال يناير 2023 تحسناً بنسبة 82.4% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. كما ارتفعت السعة بنسبة 37.3% وازداد عامل الحمولة بواقع 19.7 نقطة مئوية إلى 79.6%.

وحققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 46.8% في حركة المسافرين بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، في حين ارتفعت السعة بنسبة 34.3% وازداد عامل الحمولة بواقع 7.1 نقاط مئوية إلى 82.7%، وهو ثاني أعلى المستويات المسجلة بين جميع المناطق.

وارتفعت حركة المسافرين لدى شركات الطيران في أفريقيا بنسبة 124.8% في يناير 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفعت السعة في يناير بنسبة 82.5% وازداد عامل الحمولة بواقع 13.9 نقطة مئوية إلى 73.7%، وهي النسبة الأدنى بين جميع المناطق.

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