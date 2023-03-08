وكالة الطاقة تقترح أن تنشئ الدول احتياطيات من المعادن الاستراتيجية

المصدر: باريس - د ب أ

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حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، من تزايد استخدام السيطرة على مواد خام نادرة ومهمة لممارسة ضغوط جيوسياسية.

ونقل عدد اليوم من صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الاقتصادية عن بيرول قوله، إن الدول الصناعية تحتاج إلى الاستعداد وفقاً لهذا.

وأضاف بيرول: «من وجهة نظري، يؤكد الوضع الراهن حقيقة أن أنظمة الطاقة معرضة لأخطار كبيرة إذا اعتمدت كثيراً على مورد واحد للمواد الخام الرئيسية».

وأشار مدير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن مواد الوقود مثل الغاز الطبيعي ليست الموارد الوحيدة ذات الأهمية الاستراتيجية. يمكن أيضاً استخدام معادن نادرة، ضرورية من أجل التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة، كمصدر للنفوذ في المستقبل.

وأوضح بيرول: «اليوم (تشمل المواد الاستراتيجية) النفط والغاز، وقد تكون شيئاً آخر غداً، مثل الليثيوم. لذلك أدعو الحكومات إلى التصرف الآن لمواجهة تحديات أمن الطاقة لليوم وغد».

وأضاف بيرول أن من المنطقي بالنسبة لبعض الدول أن تنشئ مخزونات استراتيجية من موارد محددة، خصوصاً معادن ضرورية معينة لا توجد إلا في عدد صغير من الدول.

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