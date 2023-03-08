مؤسس «أبراج» يخسر طعناً ضد تسليمه إلى أمريكا

المصدر: لندن ـ رويترز

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خسر مؤسس شركة الاستثمار المباشر «أبراج جروب»، أمس، طعناً ضد تسليمه من بريطانيا إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالاحتيال.

ويقول ممثلو ادعاء أمريكيون إن رجل الأعمال الباكستاني عارف نقفي هو المخطط الرئيسي لمؤامرة للاحتيال على مستثمرين، منهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وسبق أن نفى نقفي هذه المزاعم من خلال شركة علاقات عامة.

ورفض القاضي جوناثان سويفت طلب نقفي إجراء مراجعة قضائية للحكم الصادر في 2021 بالموافقة على تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقال إدوارد فيتزجيرالد، محامي نقفي، للمحكمة العليا في لندن الثلاثاء، إنه من المرجح أن يُحتجز موكله في سجن في نيوجيرزي، حيث قد يتشارك العنبر مع مجرمين عنيفين.

ودفع فيتزجيرالد بأن نقفي يعاني أيضاً من اكتئاب حاد، وأن هناك «خطراً حقيقياً» من إقدامه على الانتحار إذا جرى تسليمه.

ومع ذلك، قال محامون يمثلون الحكومة الأمريكية إن نقفي حصل على تأكيدات بأن ممثلي الادعاء لن يعارضوا الإفراج عنه بكفالة قبل أن يمثل للمحاكمة.

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