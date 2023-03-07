إيرباص تقلص فجوة التسليمات مع العام الماضي

المصدر: باريس - رويترز

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قلصت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص الفجوة بين معدل تسليمات طائراتها هذا العام وسابقه، وذلك بعد تسجيل زيادة كبيرة في فبراير، كما طوت صفحة نزاع قانوني كبير مع الخطوط الجوية القطرية بتجديد طلبات شراء طائرات بمليارات الدولارات.

وقالت شركة صناعة الطائرات الأكبر في العالم إنها سلمت 46 طائرة للعملاء في فبراير، أي أكثر من مثلي عدد الطائرات التي سلمتها في بداية مخيبة للآمال لهذا العام في يناير وبلغت 20 طائرة.

وبذلك، وصلت التسليمات في أول شهرين من العام الجاري إلى 66 طائرة، وهو ما يقل 13 طائرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت إيرباص في نشرة شهرية إنها جددت طلبات لشراء 73 طائرة من الخطوط الجوية القطرية بعد أن ألغتها خلال نزاع حول تضرر طلاء طائرات إيه350 التي أوقف تحليقها.

وتوصلت إيرباص والخطوط الجوية القطرية إلى تسوية للخلاف في نهاية يناير لتفادي محاكمة نادرة ببريطانيا في قطاع الطائرات وربما كانت تتسبب في أضرار.

وفي كلمة ببرلين، وصف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر التسوية بأنها «في مصلحة الطرفين».

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