روسيا: عائدات النفط والغاز بلغت 947 مليار روبل

المصدر: وام

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قالت وزارة المالية الروسية إن عائدات النفط والغاز بلغت 947 مليار روبل، ومن المتوقع حدوث انتعاش تدريجي في إيرادات النفط في النصف الثاني من العام الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن إيرادات الميزانية الروسية للفترة من يناير حتى فبراير 2023 بلغت 3.163 تريليون روبل وهي أقل بنسبة 25% عن مستواها لنفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أنه وحسب التقديرات الأولية، تم تنفيذ الميزانية الروسية في أول شهرين من 2023 بعجز قدره 2.581 تريليون روبل، وأن خِطَّة تنفيذ الميزانية الروسية للعام الجاري لم تتغير.

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