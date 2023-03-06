بسبب «تويتر».. توقيع غرامة على ماسك في تركيا

المصدر: أ ب

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أعلنت هيئة مراقبة المنافسة في تركيا، اليوم، أنها فرضت غرامة على مالك موقع تويتر إيلون ماسك، لتوليه منصة التواصل الاجتماعي دون السعي أولاً للحصول على إذن من الهيئة الرقابية.

وأوضح مجلس المنافسة التركي أن الملياردير سيطلب منه دفع 0.1% من إجمالي إيرادات تويتر في تركيا في عام 2022، دون تقديم رقم للغرامة.

وقال المجلس المكلف بضمان المنافسة العادلة في البلاد إن ماسك سيكون قادراً على الطعن في القرار أمام محكمة إدارية في العاصمة التركية أنقرة في غضون 60 يوماً من استلام إخطار رسمي.

والقرار، الذي تم الإعلان عنه اليوم، تم التوصل إليه بالإجماع في 2 مارس، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الإدارة.

واستحوذ ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار في أواخر أكتوبر.

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