‎"أبوظبي التجاري" يتصدر قطاع" الخدمات المالية والمصرفية بالإمارات

المصدر: وام

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تصدر بنك أبوظبي التجاري قائمة العلامات التجارية المالية والمصرفية في “ تقرير التميز في تجربة العملاء ” من كي بي إم جي بعدما حل بين العلامات التجارية الخمس الأولى في دولة الإمارات وذلك تقديراً لجهوده في مسيرة التحول الرقمي وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة لعملائه.

تضمن تقرير كي بي إم جي آراء ووجهات نظر مجموعة كبيرة من العملاء في مختلف القطاعات بشأن تجاربهم مع العلامات التجارية.

وكان البنك المؤسسة المصرفية الوحيدة ضمن قائمة" أعلى 10 علامات تجارية في تجربة العملاء في دولة الإمارات.

وأشار التقرير إلى الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة التي يقدمها البنك فضلاً عن برنامج الولاء والخدمة المميزة للارتقاء دوماً بتجربة العملاء.

وشهد مؤشر رضا العملاء للبنك ارتفاعا بثلاث درجات، بينما شهدت قاعدة عملاء مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد زيادة بأكثر من 15 % خلال عام 2022.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: “ فخورون بحصولنا على هذا التقدير لتميزنا في خدمة العملاء الذي يعد أحد عوامل النجاح الرئيسية في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع الخدمات المصرفية، ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لالتزام موظفينا بالتفوق كل يوم”.

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