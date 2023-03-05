النفط ينهي الأسبوع على زيادة بدعم الصين

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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تعافت أسعار النفط من موجة بيع قصيرة، لترتفع دولاراً أول من أمس وتنهي الأسبوع على زيادة، مدفوعة بالتفاؤل في شأن الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار بما يعادل 1.3% لتبلغ عند التسوية 85.83 دولاراً للبرميل. وجرت تسوية العقود الآجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي عند 79.68 دولاراً بارتفاع 1.52 دولار أو 1.9%.

وسجل خاما القياس كلاهما أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 13 فبراير. وحقق برنت وغربي تكساس الوسيط ثالث أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية هذا العام، إذ عززت بيانات اقتصادية صينية قوية الآمال بنمو الطلب على النفط.

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