إقالة رئيس «زووم» بعد أقل من عام

المصدر: البيان

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أقالت شركة «زووم» الأمريكية رئيسها غريغ توم بعد أقل من عام من تولي منصبه.

وأوضحت الشركة، في بيان نشره موقع «الشرق الأوسط»، أن توم، المسؤول التنفيذي السابق في «غوغل»، سيحصل على مستحقات نهاية الخدمة بموجب الترتيبات المعمول بها في حالات إنهاء التعاقد، دون الكشف عن مبررات القرار المفاجئ.

ولفتت إلى أن قرار إقالة رئيس الشركة، الذي تسلَّم عمله في يونيو الماضي، كان من المقرر أن يسري ابتداءً من الجمعة.

وقال المتحدث باسم الشركة إن الشركة لا تبحث في الوقت الحالي عن بديل لغريغ توم.

وكانت «زووم» كشفت، الاثنين الماضي، استمرار الصعوبات المتزايدة التي تواجهها بعد انتهاء فترة الازدهار التي تزامنت مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، لتسجل خسائر خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

وبيَّنت أن إجمالي إيراداتها خلال الربع الأخير، المنتهي في 31 يناير الماضي، زاد بنسبة 4 في المئة إلى 1.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

وذكرت أنها سجلت خسائر صافية بقيمة 104 ملايين دولار، مقابل أرباح بقيمة 490.5 مليون دولار خلال الفترة الموازية.

وأشارت إلى أنها في الوقت نفسه ما زالت تتوقع تحقيق نتائج مالية خلال العام المالي الحالي تفوق تقديرات المحللين.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت الشركة اعتزامها الاستغناء عن 1300 موظف يمثلون نحو 15 في المئة من قوة العمل لديها.

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