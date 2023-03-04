«بيتكوين» إلى أدنى سعر في أسبوعين

المصدر: لندن - وكالات

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تراجعت العملات المشفرة خلال التعاملات أمس لتسجل عملة بيتكوين الرقمية أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع استيعاب الصناعة تداعيات المشكلة التي يعانيها البنك الأمريكي «سيلفرجيت كابيتال».

ويقدم «سيلفرجيت» شبكة مدفوعات مستخدمة على نطاق واسع تسهل تحويل الأموال في الوقت الفعلي بين شركات العملات المشفرة، ولكن العديد من بورصات الأصول الرقمية ومصدري العملات المستقرة لم تعد تقبل المدفوعات من خلال البنك.

وتعد مشكلة «سيلفرجيت» أحدث مثال على العدوى الناجمة عن انهيار بورصة العملات المشفرة «إف تي إكس» في نوفمبر.

وانخفضت «بيتكوين» بنحو 4.68 % إلى 22366.64 دولاراً، خلال التعاملات أمس وفقاً لبيانات «كوين باس»، لتزيد خسائرها الأسبوعية إلى 4.78 %.

وتراجعت عملة الإيثريوم 4.60 % إلى 1568.5 دولاراً، وانخفضت «الريبل» 2.91 % عند 36.78 سنتاً.

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