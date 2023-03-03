تسارع نشاط الشركات في منطقة اليورو بأعلى مستوى في 8 أشهر

المصدر: لندن - الوكالات

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انكمشت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في يناير مع تراجع أسعار الطاقة، فيما تسارع نشاط الشركات إلى أعلى مستوى خلال 8 أشهر، في إشارة جديدة على احتمال تجنب الركود.

وكشفت بيانات «يوروستات» أمس، انكماش أسعار المنتجين بنسبة 2.8 % على أساس شهري في يناير مقارنة بنمو بلغ 1.1 % في ديسمبر، ومع ذلك، نمت بنحو 15 % على أساس سنوي في يناير، متباطئة من 24.5 % في ديسمبر، فيما توقع مسح «ريفينيتيف» انكماشاً بنسبة 0.3 % على أساس شهري وتباطؤاً إلى 17.7 % على أساس سنوي.

وباستبعاد الطاقة، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1 % شهرياً، وهي أكبر زيادة منذ مايو 2022، وبنسبة 11.1 % على أساس سنوي، انخفاضاً من 12.4 % في ديسمبر.

وتعد أسعار المنتجين إشارة مبكرة للاتجاهات التضخمية، حيث تعكس التغيرات التي عادة ما تنتقل إلى الأسعار النهائية للمستهلكين.

على جانب آخر، أظهرت بيانات «إس آند بي جلوبال» أمس، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 52 نقطة في فبراير من 50.3 نقطة في يناير.

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