325 مليون دولار أرباح لوفتهانزا الفصلية

المصدر: كولونيا - د ب أ

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ارتفع صافي أرباح شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا في الربع الأخير إلى 307 ملايين يورو (325 مليون دولار)، مقابل خسائر بقيمة 314 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وذكرت لوفتهانزا أن ربحية سهم الشركة بلغت 0.26 يورو مقابل خسارة بقيمة 0.45 يورو قبل عام.

وبلغت أرباح الشركة المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب 575 مليون يورو مقابل خسارة بقيمة 42 مليون يورو قبل عام.

وارتفعت عائدات الشركة خلال الربع الأخير 52 % لتصل إلى 8.88 مليارات يورو مقابل 5.83 مليارات يورو قبل عام، بسبب زيادة الطلب على السفر.

وتتوقع لوفتهانزا ارتفاع أرباحها بشكل ملموس خلال العام الجاري بفضل زيادة حجم الطلب على السفر بعد جائحة كورونا.

وقالت أكبر شركة طيران في أوروبا، في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، إنها تتوقع تحقيق «تحسن ملموس» في حجم أرباحها التي بلغت العام الماضي 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) قبل خصم الفوائد والضرائب.

وذكرت لوفتهانزا أن العطلات الصيفية في دول المتوسط ومسارات السفر إلى شمال الأطلسي سوف تكون قوية بصفة خاصة.

وأضافت الشركة في بيان أنه «في ضوء وضع حجوزات الطيران حالياً، تتوقع الشركة استمرار ارتفاع الأرباح».

وانتعشت صناعة الطيران في العالم بعد أن رفعت معظم الدول قيود مكافحة جائحة كورونا، واستئناف حركة السفر لأغراض العمل والترفيه.

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