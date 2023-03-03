ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم العالمية

المصدر: العواصم – رويترز

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ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات اليوم وصعدت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت بدعم تراجع عوائد السندات، كما زادت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات بقيادة قطاع التكنولوجيا، وواكبت بورصة طوكيو الاتجاه الصعودي وارتفع مؤشر نيكاي مسجلاً أعلى مستوى في نحو 3 أشهر.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع، إذ هدأت وتيرة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الذي استمر أسبوعاً على خلفية مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 72.76 نقطة بما يعادل 0.22 % إلى 33.076.33 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 16.67 نقطة أو 0.42 % إلى 3998.02 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 61.67 نقطة أو 0.54 % إلى 11524.65 نقطة.

شهية المخاطرة

وفتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة مدعومة بصعود أسهم قطاع التكنولوجيا سريع التأثر بحركة الفائدة مع إقبال المستثمرين على الأصول مرتفعة المخاطر بعد تصريحات من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي عن احتمال أن يتوقف البنك المركزي الأمريكي مؤقتاً عن تشديد السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 % في مستهل التعاملات مع صعود المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا 1.3 %.

وتعززت معنويات المستثمرين الليلة الماضية بعدما قال رافائيل بوستيتش رئيس بنك الاحتياطي في أتلانتا إنه يفضل زيادة الفائدة بوتيرة «بطيئة ومطردة» في المرحلة المقبلة والتوقف عن رفعها بحلول منتصف الصيف أو أواخره.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.3 % وسط توقعات بأن يؤدي رفع القيود المرتبطة بكورونا في الصين إلى ارتفاع الطلب، وذلك بعدما أظهرت بيانات تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد.

وقفز سهم لوفتهانزا 4.4 % بعدما تحولت شركة الطيران الألمانية إلى الربحية في 2022 مدعومة بارتفاع قوي للطلب على السفر الجوي.

مكاسب يابانية

وأغلق مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في حوالي 3 أشهر بعدما أنهت الأسهم الأمريكية التعاملات مرتفعة خلال الليل.

وارتفع المؤشر 1.56 % ليغلق عند 27927.47 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 15 ديسمبر ومحققاً أكبر مكاسب يومية منذ 18 يناير. وارتفع المؤشر 1.73 % هذا الأسبوع.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.25 % إلى 2019.52 لتبلغ مكاسبه 1.57 % هذا الأسبوع.

وقال جون موريتا المدير العام لقطاع الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول «مكاسب الأسهم اليابانية مبررة لأنها تستفيد من تعافي الاقتصاد الصيني. وسيستفيد الاقتصاد الياباني أيضاً من وفود السائحين الصينيين على اليابان».

وأضاف «لكن مكاسب اليوم ربما تكون كبيرة للغاية. كما أن وول ستريت كانت قوية جداً الليلة الماضية. ربما ساد تفاؤل أكبر من اللازم بين المستثمرين بشأن توقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة».

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