لاجارد ترجّح مزيداً من رفع الفائدة

المصدر: (مدريد - د ب أ)

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنه قد تكون هناك حاجة لزيادة معدل الفائدة أكثر من نصف نقطة المقررة خلال أسبوعين، بحسب بلومبيرغ. وقالت لاجارد لبرنامج «إسبيخو بوبليكو» على التلفزيون الإسباني، أمس، إن الزيادة المقررة في مارس ضرورية ومرجحة للغاية.

وأضافت أن صناع السياسات سوف يبذلون قصارى جهدهم لإعادة التضخم إلى نسبة 2% المستهدفة من النسبة الحالية الأعلى منه 4 مرات. ورفضت التكهن بشأن مدى رفع تكاليف الاقتراض في النهاية. ومن المقرر أن ترأس لاجارد ثاني زيادة على التوالي لمعدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، فيما يبقي المسؤولون على جهود مكافحة التضخم.

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